Regen und Gewitter beeinflussen den Flugverkehr

Der Flugverkehr des Flughafen Zürich ist durch die Gewitter aktuell stark beschränkt. Am Morgen hat es einige Blitzeinschläge gegeben, die jedoch auch aufgrund der Blitzableiter keine weiteren Schäden anrichteten. Zudem herrschte am Flughafen in Kloten ab 08:36 Uhr ein Handlingssstopp. Dies bedeutete, dass keine Abfertigungen und somit auch keine Abflüge vollzogen werden konnten. Es kommt daher immer noch zu Verspätungen.

Am Basler EuroAirport ist die Lage etwas weniger dramatisch. Bis kurz vor 10 Uhr mussten heute nur drei Flüge annuliert werden.

Weitere Informationen zu den Abflügen am Basler EuroAirport finden Sie hier. Informationen zu den Abflügen am Flughafen Zürich sind hier abrufbar.