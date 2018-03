Regierungspräsidentin Pegoraro hört nach 16 Jahren auf

In ihrem heutigen Interview in der bz gab Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro bekannt, dass sie zu den Gesamterneuerungswahlen im März 2019 nicht mehr antreten und damit ihre Regierungstätigkeit per 30. Juni 2019 beenden wird. Sabine Pegoraro will damit der FDP ermöglichen, die kommenden Wahlen konkret zu planen. Die FDP Baselland wird sich nun gemeinsam mit ihren bürgerlichen Partnern auf die Nachfolge für den bisherigen FDP-Sitz fokussieren.

Die FDP Baselland dankt Sabine Pegoraro für ihr langjähriges Engagement für die Partei und Baselbieter Politik. Die Anwältin startete ihre politische Karriere 1994 als Bezirksrichterin in Arlesheim, war ab 1995 in der kantonalen Parteileitung, rund zwei Jahre auch Präsidentin, und ab 1998 als Landrätin tätig. Im Jahr 2003 wurde sie in den Regierungsrat gewählt, wo sie bis im Jahr 2011 der Justiz- und Sicherheitsdirektion vorstand. Neben der Reorganisation der Polizei und des Notariatswesens (Projekt Focus) und der neuen Strafprozessordnung wurde unter ihrer Führung auch der Harrassenlauf in der Grün’ 80 beendet, der damals für grösseres Aufsehen gesorgt hatte.

Im Jahr 2011 wechselte Sabine Pegoraro in die Bau- und Umweltschutzdirektion, wo sie insbesondere im Investitionsbereich Erfolge erzielen konnte. So konnte sie neben dem neuen Strafjustizzentrum in Muttenz auch die für Liestal und die Region wichtige A22 und den Tunnel Schönthal nach jahrelanger Bauzeit eröffnen. Weitere wichtige Investitionsprojekte sind der Neubau der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz, diverse Sanierungen von Sekundarschulbauten und die Erweiterung des Gymnasiums Münchenstein. Mit der Projektierung des neuen Zubringers Bachgraben an die Nordtangente soll eine Entlastung des wichtigen Arbeitsgebiets Allschwil erreicht werden. In Aesch führte Sabine Pegoraro das Projekt Durchstich Pfeffingerring zur Baureife, der Spatenstich ist bereits erfolgt.

Im bedeutsamen Investitionsgebiet Salina Raurica wurde nach langjährigen Verhandlungen unter ihrer Führung eine Einigung unter den Grundeigentümern gefunden. Beim Bund setzte sich Sabine Pegoraro erfolgreich für den Bau einer dritten Belchenröhre statt der Sanierung im Einröhrenbetrieb durch. Im Leimental konnte der Doppelspurausbau der BLT realisiert werden, im Laufental wurde grünes Licht für den Doppelspurausbau der SBB gegeben. Im oberen Baselbiet wird mit der Fusion von BLT und WB und dem Umbau auf die 1-Meter-Spurweite die Zukunft der Waldenburgerbahn gesichert.

Regierungspräsidentin Sabine Pegoraro hat sich unter anderem zum Ziel gesetzt, den über Jahre entstandenen Investitionsrückstand bei der Infrastruktur zu reduzieren und dazu die notwendigen Projekte zu initiieren bzw. zu realisieren. Dies konnte mit den oben erwähnten Projekten erreicht werden, andere wurden in der Volksabstimmung verworfen. Das gehört zum demokratischen Prozess und schmälert die Verdienste von Sabine Pegoraro um den Kanton in keiner Weise.

Die FDP Parteileitung und die Fraktion der FDP Baselland dankt Regierungspräsidentin ausdrücklich für Ihre langen Jahre der öffentlichen Arbeit im Interesse der Einwohner und Einwohnerinnen unseres Kantons. Eine Verabschiedung aus dem Amt und Würdigung der Regierungsverantwortung wird zu gegebener Zeit erfolgen. Wir gewähren unserer Regierungspräsidentin weiterhin die volle Unterstützung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.