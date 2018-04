Regierungsrat Basel-Stadt spricht Gelder für verschiedene Festivals

Der Regierungsrat hat für das Festival «ZeitRäume Basel», das im September 2019 an zahlreichen Orten in der Region Basel stattfindet, einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds Basel-Stadt in Höhe von 200'000 Franken bewilligt. Das vom Verein ZeitRäume organisierte Festival für Neue Musik und Architektur umfasst u.a. musikalische Uraufführungen, Konzerte, Installationen, Spaziergänge, Ausstellungen, Gespräche und architektonische Interventionen. Neben der Konzentration auf das mehrtägige Festival, das auch den öffentlichen Raum bespielt, ist ein Rahmenprogramm im Vorfeld des Festivals vorgesehen.

Weiter hat der Regierungsrat für die Konzerte «Im Fluss», die auf dem Kulturfloss im Sommer 2018 auf dem Rhein stattfinden, einen Beitrag in Höhe von 120'000 Franken und zusätzlich eine Defizitgarantie in Höhe von 10'000 Franken bewilligt. Der Verein «s isch im Fluss» organisiert während drei Wochen 17 Konzerte am Kleinbasler Rheinufer, wobei mindestens drei von regionalen Bands bestritten werden. «Im Fluss» bietet dem gemischten Publikum Rock-, Pop- und Jazzkonzerte, Folk, World Music und Mundartrock.

Für die Konzerte «Summerblues Basel 2018», die anlässlich des 10-Jahre-Jubiläums am 29. Juni 2018 auf sieben Freiluftbühnen und an zwei «Blues uff dr Gass»-Standorten in Kleinbasel stattfinden, hat der Regierungsrat einen Beitrag in Höhe von 22'000 Franken als Defizitgarantie bewilligt. An dem vom OK Summerblues Basel organisierten Anlass spielen zwischen dem Claraplatz und dem Theodorskirchplatz über 20 regionale, nationale und internationale Bluesbands. Auf dem Programm stehen beispielsweise Zydeco Annie aus Deutschland, das italienische Trio Marco Pandolfi, Jonny Iguana & the Claudettes aus den USA und Little Chevy aus der Region.

Für die Jubiläumsausstellung, die anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Kunst Raums Riehen von Ende August bis Anfang November 2018 stattfindet, hat der Regierungsrat hat einen Beitrag in Höhe von 20'000 Franken bewilligt. Die Ausstellung umfasst Werke von 20 Künstlerinnen und Künstlern, die in den letzten 20 Jahren im Kunst Raum Riehen ausgestellt haben. Vertreten sind regionale, nationale und internationale Kunstschaffende verschiedener Generationen, und es zeigt sich, dass der Kunst Raum Riehen für viele regionale Kunstschaffende, die heute international bekannt sind, ein Sprungbrett war.

Weiterhin bewilligt hat der Regierungsrat Gelder für folgende Projekte: