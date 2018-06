Regionalmeisterschaften Detailhandel an der Berufsfachschule Basel BFS

Wer wird Regionalchampion Detailhandel 2018? Die besten Lernenden aus der Nordwestschweiz treten am 15. Juni 2018 von 08.30 – 13.00 Uhr an den Regionalen Meisterschaften an der Berufsfachschule Basel BFS gegeneinander an. 35 Klassensieger aus den ausbildenden Schulen in der Nordwestschweiz messen sich an einem 10-minütigen Verkaufsgespräch mit einem Fachexperten als Kunde.

Beurteilt wird neben Kommunikations- und Verkaufskompetenz auch das Fachwissen über Produkte aus dem jeweiligen Lehrbetrieb. Erschwert wird das Gespräch durch die Intervention eines fremdsprachigen „Störkunden“. Dabei wird getestet, wie flexibel die angehenden Verkaufsfachleute diese Situation meistern. Die sieben Erstplatzierten der an fünf ausbildenden Schulen in der Schweiz durchgeführten Regionalmeisterschaften, können an den SwissSkills vom 12. – 16. September 2018 in Bern antreten.

Wer „Champion im Detailhandel 2018“ wird, entscheidet sich schliesslich an der Weltmeisterschaft „Junior Sales Champion International“ im November 2018 in Salzburg.