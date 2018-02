Reinach: Einsatz von Tramersatzbussen wegen Kinderfasnacht am Nachmittag

Aufgrund der Kinderfasnacht ist die Hauptstrasse in Reinach zwischen dem Kreisel Bruggstrasse und dem Kreisel vor dem Coop-Center am Donnerstag von ca. 14.00 Uhr bis ca. 16.20 Uhr gesperrt. Die Strecke zwischen der Haltestelle Surbaum und Aesch Dorf wird mit Tramersatzbussen bedient. Die Haltestelle Reinach Dorf wird in die Bruggstrasse östlich des Kreisels verlegt.

Die Busse 62 und 64 werden von ca. 14 Uhr bis ca. 16.25 Uhr umgeleitet. Die Haltestelle Reinach Dorf wird in die Birsigtalstrasse westlich des Kreisels verlegt.

Letzte Durchfahrten der Tramlinie 11 und Buslinie 62/64:

Tram 11: "Reinach Dorf" Richtung Aesch 14.09 Uhr, Richtung Basel 14.16 Uhr

Buslinie 62: "Reinach Dorf" Richtung Dornach 14.07, Richtung Therwil 14.04 Uhr

Buslinie 64: "Reinach Dorf" Richtung Dornach 13.58 Uhr, Richtung Therwil 13.56