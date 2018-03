Reinach: Kreisel Kägen wird ausgebaut

Am Montag, 9. April 2018, beginnen die Bauarbeiten im Bereich des Kreisels Kägen in Reinach. Mit dem Ausbau des Kreisels wird gleichzeitig die Bushaltestelle Bruggstrasse in Richtung Dornach gemäss umgebaut. Nebst diesen Strassenbauarbeiten wird in der Bruggstrasse eine bestehende Gasleitung neu umhüllt. Die Arbeiten dauern vorbehältlich der Witterungsverhältnisse bis am 31. August 2018.