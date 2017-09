Reinach erhält ein neues Lied

Anlässlich der Eröffnung des "Treffpunkt" im Leimgruberhaus am 15. September wurde ein Lied für die Gemeinde Reinach in Auftrag gegeben. Komponiert von Basler Liedermacher Aernschd Born entstand so der Song "Schtroosse vo Rynach".

Born wohnt mit seiner Frau Barbara Preusler (Projekt Management Mensch) seit 2016 in Reinach. Der Text wurde von Reinacher Mundartexperten sowie dem Gemeinderat auf den Dialekt geprüft und gutgeheissen.

Auch der Chor der International School Basel (ISB) hat für die Produktion einer hauseigenen CD mitgewirkt. Die CD soll künftig als Willkommensgeschenk für alle Reinacher Neuzuzügler dienen. Aufgeführt wird das Stück ebenfalls, und zwar am 16. September zum Eröffnungsfest des "Treffpunkt".