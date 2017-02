Resolution zu AKW Leibstadt verpasst in Basel Zweidrittelsmehr

Vegetarisches Schnellfutter statt Buffet in Lausanne. In Fribourg vergeblicher Protest gegen eine Starbucks Filiale im Bahnhofbuffet. In Luzern und Bern sind die Lichter der traditionellen Bahnhofbuffets längst ausgegangen. In Basel wird die Brasserie zumachen müssen, wenn es jetzt mit der Bauerei am Elsässerhof richtig losgeht. Man kann hoffen, dass es wieder aufgeht.