Restaurant "Schifferhaus" in Kleinhüningen soll Kindergarten werden

"It's time to say goodbye", heisst es auf der Website des Schifferhaus. Und weiter: "Wegen Geschäftsaufgabe bleibt das Schifferhaus für immer geschlossen. Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herzlich bei unseren Gästen für die Treue und das entgegen gebrachte Vertrauen bedanken."

Die Schliessung des noblen Restaurantbetriebes kam für viele Gäste überraschend, berichtet OnlineReports. Dem Newsportal gegenüber teilt der Geschäftsleiter mit, dass schon bald ein Kindergarten dort einziehen solle. Dieser gehöre zur bilingualen International School Academia. Seitens der Schule wurde der Umzug jedoch noch nicht bestätigt.