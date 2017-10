Resteverwertung in Basel: Via App zum günstigen Znacht

«Räschte» zum Znacht ist in so manchem Haushalt sicher kein Novum. Die Spaghetti werden nochmals gebraten, das Essen vom Vortag nochmals aufgewärmt. In Restaurants oder bei Verpflegungsläden gibts das natürlich nicht. Damit nicht alle Resten am Abend im Müll landen, gibt es eine App, die vor rund einem Jahr lanciert wurde. Beim Service «Too Good to Go» können sich Basler Geschäfte anmelden, um ihre Überbleibsel des Tagesgeschäfts noch an die Kundschaft zu bringen – und nicht dem Müllmann.

Die Basler Confiserie Bachmann, gehört zu denen, die Abends vergünstigte Ware anbieten. Via App kann man für 6,50 Franken Brötchen und Süsses im Wert von 15 Franken einkaufen. Eine Win-Win-Situation für beide Parteien: Hungrige kommen günstig ans Essen, die Confiserie muss weniger Entsorgen und verdient erst noch daran. Innert dem ersten Jahr haben sich schon einige Basler Geschäfte in der App angemeldet. Bleibt zu hoffen, dass das ein wenig zur Bekämpfung des Foodwastes beiträgt. Denn laut aktuellen Studien entsorgen die Schweizer immer noch ein Drittel der Lebensmittel.

Und inzwischen wird das Angebot rege genutzt, wie Beteiligte berichten. «Es kommt sehr gut an, da Kunden schon im Vorfeld immer gefragt haben, was ihr mit der Ware macht, die Abends übrig sind», berichtet etwa «Cupcake Affair» auf Anfrage. Dort können Schleckmäuler zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr vergünstigte Cupcakes vom Vortag abholen, zu vergünstigten Preisen. Jedoch nicht immer: «Manchmal gibt es halt keine, wenn wir nichts übrig haben.»

**Die App «Too Good to Go» ist gratis im Google Play und App Store erhältlich**