Rheinfelden: 10-jähriges Mädchen auf dem Fußgängerüberweg von Motorrad angefahren

Gegen 16.48 Uhr befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Motorrad die Friedrichstraße aus Richtung Stadtmitte kommend in Richtung Schwörstadt. In diesem Moment querte ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad den Fußgängerüberweg aus Richtung Martinstraße kommend in Richtung «Norma- Markt». Als der Motorradfahrer das Mädchen auf dem Fußgängerüberweg sah, leitete er eine Vollbremsung ein. Dennoch kam es im Bereich des Fußgängerüberwegs zum Zusammenstoß.

Sowohl das Mädchen als auch der Motorradfahrer kamen zu Fall. Dabei wurden beide verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Da der Unfallhergang unklar ist, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise, insbesondere zu der Frage, ob das Mädchen über den Fußgängerüberweg mit dem Fahrrad gefahren ist oder das Fahrrad geschoben hat. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Weil am Rhein entgegen (07621/98000).