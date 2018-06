Rheinfelden: Crystal Meth in Autodach versteckt

Rheinfelden (AG): Grenzwächter haben vergangene Woche am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn ein Fahrzeug mit niederländischem Kennzeichen kontrolliert. Wegen Verdachts auf Drogenschmuggel wurde ein Spezialisten-Team aufgeboten. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs haben die Spezialisten zwei Packungen Betäubungsmittel gefunden. Diese waren im Dachhimmel des Fahrzeugs versteckt. Wie sich herausstellte, handelte es sich um 500 Gramm der Designerdroge Crystal Meth.

Die Person sowie die beschlagnahmten Drogen wurden zwecks weiterer Abklärungen und Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau übergeben.

International gesuchter Menschenhändler angehalten

Ebenfalls am Grenzübergang Rheinfelden-Autobahn haben Grenzwächter vorgestern Mittwoch einen deutsch-nigerianischen Doppelbürger bei der Einreise in die Schweiz gestoppt. Die Person war von den Niederlanden international zur Verhaftung ausgeschrieben. Gesucht wird er wegen mehrfachem Menschenhandel sowie Verstössen gegen ausländerrechtliche Bestimmungen. Der 55-jährige Mann wurde im Auftrag des Bundesamts für Justiz (BJ) in Auslieferungshaft versetzt.