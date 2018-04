Rheinfelden D: 21-Jähriger versucht, Plastikbeutel mit Amphetamin zu schlucken

Eine Streife des Polizeireviers Rheinfelden kontrollierte Freitagnacht auf dem Schulhof der Hebelschule in der Dürerstrasse einen 21-Jährigen Mann. Der Mann sollte aufgrund des Verdachtes wegen Besitz von Betäubungsmitteln durchsucht werden. Daraufhin griff er in seine Unterhose und zog eine Plastiktüte mit weissem Pulver heraus. Die Plastiktüte steckte er sich in den Mund und wollte diese schlucken.

Durch den schnell reagierenden Polizeibeamten konnte mittels Druck durch den Daumen auf den Kehlkopf ein Schluckreflex verhindert werden. Der zweite Polizeibeamte zog dem Mann daraufhin das Plastiktütchen mit einer geringen Menge Amphetamin aus dem Mund.

Der 21-Jährige Mann gelangt jetzt wegen unerlaubten Besitzes von Amphetamin zur Anzeige.