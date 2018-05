Rheinfelden D: Betrunkener beleidigt Polizeibeamte und sorgt für Gefährdung durch Drohnenflug

Im Rahmen dieser Kontrolle beleidigte der 35-jährige Mann die eingesetzten Beamten und provozierte durch sein Verhalten. Im Anschluss an die Personenkontrolle wurde der Mann unter Hinweise auf eine Anzeige wegen Beamtenbeleidigung der Örtlichkeit verwiesen.

Kurze Zeit später trat er erneut in Erscheinung, als er eine Drohne im Bereich des Busbahnhofs steigen ließ. Hier kam es aufgrund des regen Fussgänger und Fahrradverkehrs zu gefährlichen Situationen, weshalb er in Gewahrsam genommen werden musste. Eine Alkoholüberprüfung ergab einen Wert von 2,28 Promille. Seinen Rausch durfte er deshalb in der Ausnüchterungszelle ausschlafen. Es kommen nun Anzeigen wegen der Beleidigung der Polizeibeamten sowie wegen verschiedener Verstöße aufgrund des Drohnenflugs auf ihn zu.

Zeugen oder Personen, welche durch die Drohne gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden, T.: +49 7623 74040,zu melden.