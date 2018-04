Rheinfelden: Einbruch in Gaststätte

Zwischen Montagmittag, 12 Uhr, und Dienstagmorgen, 9.30 Uhr, kam es in einer Gaststätte in der Rheintalstrasse zu einem Einbruch. Die unbekannten Täter hebelten das an der Südseite liegende Toilettenfenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere. Dort hebelten sie zwei Türen auf und suchten anschließend im Gastraum offensichtlich nach Bargeld. Da jedoch kein Bargeld vorhanden war, verließen die Täter ohne Beute das Gebäude wieder durch ein Fenster im Gastraum.