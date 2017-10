Rheinfelden: Zwei Autofahrer schwer verletzt

Ein 44 Jahre alter BMW-Fahrer kollidierte am Donnerstagmorgen kurz vor 07:00 Uhr auf der B 34 an der Ampelanlage in Höhe Herten mit einem abbiegenden Ford. Der BMW war in Richtung Grenzach-Wyhlen unterwegs und der Fahrer missachtete nach derzeitigem Ermittlungsstand das Rotlicht der Ampel. In diesem Moment bog die entgegenkommende 60 Jahre alte Ford-Fahrerin in Richtung Bahnhofstraße ab. Im Kreuzungsbereich kam es zum heftigen Zusammenprall der beiden Fahrzeuge.

Beide Fahrer mussten zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Autos wurden komplett beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf 35'000 Euro geschätzt. Zur genauen Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei Freiburg nun nach Zeugen.

