Rhenus steigert 2017 den Umsatz in der Schweiz um 4%

Das 2017 erreichte Umsatzwachstum von Rhenus Alpina AG zeugt von der Kompetenz der Gruppe, in einem anspruchsvollen Marktumfeld wichtige Impulse zur Geschäftsentwicklung setzen zu können. Im Geschäftsjahr 2017 trieb Rhenus Alpina AG die Integration der im Vorjahr übernommenen Firmen sowie die Bündelung der Aktivitäten in den Bereichen Freight und Conctract Logistics zügig voran. Weiter hat Rhenus Alpina AG gruppenweit in wegweisende Digitalisierungsinitiativen investiert und dabei auch neue Personalstellen geschaffen. Die weltweit operierende Rhenus-Gruppe beschäftigt in der Schweiz 1380 Mitarbeitende.

General Logistics

Mit der per 1. Januar 2018 erfolgten Integration von Rhenus Freight Logistics AG, Rhenus Contract Logistics AG und MAT Transport AG in die Rhenus Logistics AG wurde das Geschäftsmodell weiter optimiert. Durch die Konzentration von Kompetenzen innerhalb der Rhenus Logistics AG entstehen neue Möglichkeiten für innovative Outsourcinglösungen in der Lager- und Transportlogistik. Entlang der gesamten Supply Chain erhalten unsere Kunden somit die Möglichkeit, ihre spezifischen Bedürfnisse an eine moderne Logistik und an digitale Prozessanforderungen voll auszuschöpfen.

Die Auslastung unserer Logistikzentren konnte sowohl mit Neugeschäften als auch mit bestehenden Kunden im Jahre 2017 erhöht werden.

Im speditionellen Bereich wurde mit der Übernahme und Neuorganisation der ehemaligen MAT-Aktivitäten ein anspruchsvolles Jahr erfolgreich abgeschlossen. Die Organisation ist so weit ausgerichtet, das weltweite Speditionsgeschäft und die Kundenanforderungen positiv weiterzuentwickeln.