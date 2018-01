Riechemer Schuelfasnacht 2018

An der fünften «Riechemer Schuelfasnacht» werden am 9. Februar über 1'500 Kinder der Riehener Kindergärten, Primarschulen, der eccola, dem Kinderhuus zum Glugger, sowie des Sonderschulheims zur Hoffnung teilnehmen. Der Cortège beginnt um 10 Uhr im Sarasinpark und führt via Rössligasse, Singeisenhof, Webergässchen, Schmiedgas-se, Bahnhofstrasse und zurück via Schmiedgasse, Wendelinsgasse zum Parkplatz beim Gemeindehaus. Dort erhalten die Kinder und aktiven Cortège-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer ein feines Znüni.

Eltern, Verwandte und alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich eingeladen, die «Riechemer Schuelfasnacht» live mit zu verfolgen. Die Kinder nehmen in Klassen, bzw. Gruppen und betreut von Lehrpersonen am Anlass teil. Um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren, bittet das Organisationskomitee die Eltern und alle anderen Be-sucherinnen und Besucher, die Kinder nicht zum Besammlungsort zu begleiten und nicht mitzulaufen, sondern die Riechemer Fasnacht und den Cortège vom Strassen-rand aus zu geniessen.

Organisiert wird der Anlass von Kindergarten- und Primarlehrpersonen der Riehener Schulen und dem OK «Riechemer Schuelfasnacht». Neben den Kindern werden auch in diesem Jahr verschiedene Cliquen, Gruppen und Einzelmasken teilnehmen und mit Piccolo-, Trommel- und Guggemusigklängen für eine fasnächtliche Atmosphäre im Riehener Zentrum sorgen. Dankbar sind die Organisatoren für die Unterstützung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt, die Basler Verkehrsbetriebe, den Samariterverein Rie-hen und zahlreicher weiterer Helferinnen und Helfer. Für die kurzzeitige Sperrung des Zentrums und die notwendigen Umleitungen des Verkehrs bitten die Organisatoren die Bevölkerung um Verständnis.