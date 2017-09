Riehen: Entscheide in Sachen Tiefgarage und Kesslergrube

In seiner Sitzung vom 26. September 2017, die der Gemeinderat auf Einladung des Zoologischen Gartens Basel als Dank für seine jahrelange finanzielle Unterstützung im Zolli abgehalten hat, hat der Gemeinderat neben anderen Geschäften, die noch in Bearbeitung stehen, festgestellt, dass das Referendum gegen den Bebauungsplan für eine Tiefgarage im Dorf mit rund 1200 Unterschriften zustande gekommen ist und hat entschieden, sich an der Klage betreffend die Sanierung der Kesslergrube in Grenzach-Wyhlen zu beteiligen.