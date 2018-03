Riehen: Kindergarten an der Paradiesstrasse fertiggestellt

Schon seit Ende Februar ist Leben in die Paradiesstrasse eingekehrt: die Kindergartenkinder, die über ein Jahr lang in den Provisorien auf der Essiganlage im CVJM-Haus an der Kornfeldstrasse einquartiert worden waren, sind stolze „Besitzer“ des neuen Kindergartens. Der neue Doppelkindergarten und die Tagesstruktur, ein pavillonartiges, gut ins Quartier eingebettetes Gebäude, wurde von den Basler Architekten Miller & Maranta entworfen. Einer der beiden Kindergärten wird als integrativer Kindergarten geführt. Der L-förmige Baukörper ist deshalb so konzipiert, dass auch Kinder mit einer Behinderung in diesen Kindergarten gehen können.

Helle Räume mit grosser Flexibilität

Das Gebäude ist in vier Kernzonen gegliedert. Alle Räume im Erdgeschoss öffnen sich mit grosszügigen Fensterflächen nach aussen und sind dank der Fassade in Holz-Glas-Kombination und den Oberlichtern von Licht durchflutet. Das Holz stammt mehrheitlich aus Wäldern der Region.

Die Haupträume sind raumhoch über die gesamte Gebäudehöhe eingespannt und wirken dadurch sehr grosszügig. Durch Schiebe-Elemente und geschickte Möblierung können die verschiedenen Raumbereiche getrennt oder verbunden werden, so dass die Haupträume in kleinere Einheiten und Nischen oder Ebenen eingeteilt werden können. Mit dieser grossen Flexibilität wird den verschiedenen Nutzungen und jahreszeitlichen Aktivitäten des Kindergartenlebens Rechnung getragen.

Tagesstruktur mit 80 Plätzen und Garten

Die Tagesstruktur bietet bis zu 80 Plätze. Neben den Ess- und Aufenthaltsräumen im Erdgeschoss sind im Dachgeschoss eine Lese- und Ruhezone sowie ein Büro für die Tagesstrukturleitung vorgesehen. Viele Kinder des Burgschulhauses nutzen schon jetzt das Angebot der Tagesstruktur.

Der Garten wird nach pädagogischen Überlegungen gestaltet, so dass Spielgeräte, Bewegungsräume und Bepflanzungen im Garten integriert sind. Unter dem tief vorgezogenen Dach sind gemütliche Bänke angeordnet, die ohne Zweifel die Kinder für ihr Znüni-Essen nutzen werden.

Feierliche Eröffnung

Am 2. Juni 2018 wird ein grosses Schulfest auf dem Areal des Schulhauses Burgstrasse steigen: dann werden alle Nachbarn und Familien der Kindergartenkinder zu einem grossen Fest eingeladen und werden Gelegenheit haben, den Neubau zu besichtigen.

Die Gesamtkosten des Doppelkindergartens und der Tagesstruktur liegen bei 5,5 Mio. Franken, wobei sich der Kanton mit 1,6 Mio. Franken beteiligt.