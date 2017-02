Riehen: Töff ist nicht gleich Verlo

Mit einem politischen Vorstoss ist auf den Missstand hingewiesen worden, dass der Velounterstand im Gertrud Späth-Wegli oft als Motorradparkplatz missbraucht wird. Der Gemeinderat stellt in seiner Antwort klar, dass die Zufahrt mit Motorrädern nicht gestattet ist. Für Motorräder ist ein Abstellplatz am Sieglinweg geschaffen worden, was die Situation beim Velounterstand entspannt hat.