Riehen: Verkehrseinschränkungen wegen Unterhaltsarbeiten

Nach dem offenen Abschnitt in der Wettsteinanlage verläuft der Immenbach im Sieglinweg eingedolt unter der Strasse, bevor er in der Bettingerstrasse in den Bettingerbach mündet. Beide Bäche kommen im Brühl unterhalb der Tramhaltestelle Bettingerstrasse anschliessend wieder ans Tageslicht.

Insbesondere der Immenbach führt aufgrund seiner Herkunft im Moostal sehr kalkhaltiges Wasser mit sich; Bachbett und Eindolungen müssen deshalb in regelmässigen Abständen gereinigt werden. In der Eindolung im Sieglinweg sind die Kalkablagerungen jedoch so gross, dass mit den gängigen Reinigungsverfahren kein Erfolg erzielt werden kann. Die Ablagerungen schränken den Durchfluss ein, was bei normaler Wasserführung keine Rolle spielt, aber bei grossen Durchflussmengen, zum Beispiel nach heftigen Gewittern, zu Rückstau und zu kritischen Situationen führen kann.

Ein spezialisiertes Unternehmen wird die Eindolungen deshalb mit einem Roboter und hohem Wasserdruck reinigen. Das dabei entstehende, zeitweise stark kalkhaltige Wasser darf nicht in den Bach geleitet werden, sondern muss mit einem Saugwagen aufgefangen werden.

Die Arbeiten beginnen am Montag, 29. Januar und dauern voraussichtlich bis Mittwoch, 31. Januar 2018. In dieser Zeit sind auch Verkehrseinschränkungen im Sieglinweg und in der Bettingerstrasse unumgänglich. Der Saugwagen der beauftragten Firma wird voraussichtlich während zwei Tagen den Zugang zum Bach in der Bettingerstrasse nutzen, so dass nur eine Fahrspur zur Verfügung stehen wird. Der Verkehr wird in dieser Zeit um das Hindernis herum geregelt werden, und die Wartezeiten sollten für die Verkehrsteilnehmer minimal sein. Die Gemeindeverwaltung bittet um Verständnis.