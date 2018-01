Riehen: Wegabschnitte gesperrt wegen Testbohrungen im Wenkenpark

Dieses Jahr wird die Schweiz, soweit es die technische Kommunikation betrifft, digital. Und zwar endgültig: Die Swisscom wechselt von ISDN zu All IP-Telefonie. Doch so schnell wie behauptet, geht das Abstellen des Festnetzes nun doch nicht. Aber so etwas hängt ein Staatsbetrieb nun einmal nicht an die grosse (Telefon-) Glocke.