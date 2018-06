Riesen Andrang: Helene Fischer heute im Joggeli

17:53 Uhr: riesen Besucherandrang vor dem Joggeli

Ihre letzte Live-Tournee zum Erfolgsalbum «Farbenspiel» lockte bereits 1,2 Millionen Zuschauer in Stadien und Arenen. Auch mit ihrer neuen Show will Helene Fischer wieder sämtliche Rekorde brechen und ihre Fans mit den spektakulären Inszenierungen auf der Bühne faszinieren. Das Besondere: die Arena-Show ist von einem Teil des bekannten Cirque du Soleil entworfen worden. Doch wie heute bekannt wurde, ist bisher nur ein Konzert ausverkauft

Die gesamte Tournee 2017 / 2018 umfasst 83 Arenen- und Stadien-Konzerte in 18 Städten, davon 14 Open-Air-Konzerte diesen Sommer. Getourt wurde und wird hauptsächlich in Deutschland, das Konzert im Joggeli ist das einzige Stadion-Konzert in der Schweiz. Das Bühnenbild hat so einige spektakuläre, bisher nie dagewesene Besonderheiten zu bieten. Der Aufbau im Joggeli ist schon seit Tagen im Gange, was auf eine imposante Show hinweisen dürfte: die Fans können gespannt sein.

Ablauf

17.00 Uhr - Türöffnung

19.15 Uhr - Konzertbeginn

19.15 Uhr - Support Act - Ben Zucker

20.15 Uhr - Showtime: HELENE FISCHER

22.45 Uhr – Konzertende

Anfahrt

Wie barfi.ch bereits berichtet hat, rät die Kantonspolizei Basel-Stadt davon ab, mit dem Auto zum Konzert anzureisen. Es fahren Tram- und Buslinien der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) zum Veranstaltungsort und die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) bieten vor und nach dem Konzert Extra-Züge aus Bern und Zürich sowie Shuttle-Züge ab Bahnhof SBB an. Die Kantonspolizei Basel-Stadt erinnert daran, dass verkehrswidrig abgestellte Fahrzeuge gebüsst und im Fall einer Verkehrsbehinderung sogar abgeschleppt werden können.

Tram

Mit dem Tram ab Bahnhof SBB: Sie fahren mit der Tramlinie 8, 10 oder 11 eine Haltestelle bis zum Aeschenplatz und steigen dort auf die Tramlinie 14 um. Reisezeit bis zur Haltestelle St. Jakob: ca. 10 Minuten.

Mit dem Bus vom Badischen Bahnhof her kommend: Buslinie 36. Reisezeit ca. 15 Minuten.

Mit dem Bus vom Neubad–Dreispitz her kommend: Buslinie 36. Reisezeit ab Neubad ca. 15 Minuten

Tickets

Bis jetzt ist nur ein einziges Konzert von Helene Fischer ausverkauft. Auch heute Abend in Basel gibt es noch leere Sitze. Tickets sind noch erhältlich bei den verschiedenen Konzertanbietern, wie Act Entertainment oder Ticketcorner oder ab 17 Uhr an der Abendkasse.

Im Vorfeld wurde bereits viel über die spektakulären Bühnenoutfits von Helene Fischer diskutiert. Wir sind gespannt, mit welchen besonderen Kostümen sie dieses Mal überrascht.

