Riesen-Läckerli für „La Saga des Géants“ in Genf

Nur rund dreimal im Jahr tritt die französische Theatergruppe Royal de Luxe in Städten auf der ganzen Welt auf. Vom 29. September bis 1. Oktober 2017 wird sie am Ufer des Genfersees Halt machen und ihre gigantischen Marionetten-Figuren mitbringen. Das Spektakel voller Poesie und Humor ist einmalig auf der Welt und wird vom Bundesamt für Kultur als gesamtschweizerisch bedeutend eingestuft. Die kostenlose Show findet unter freiem Himmel statt.

Parallel zur Show werden in der Schalterhalle des Bahnhofs Genf Geschenke von grossen Schweizer Städten ausgestellt. Basel beteiligt sich mit einem überdimensionalen, 1 x 1 Meter grossen Läckerli, welches eine Grussbotschaft der Kulturstadt Basel an Genf beinhaltet.

Am 30. September findet zwischen 14 und 16 Uhr in der Villa la Grange in Genf ein VIP-Event mit politischen Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Städte statt, an dem der Kanton Basel-Stadt durch Grossratspräsident Joël Thüring vertreten wird. Im Anschluss wird „La Saga des Géants“ offiziell eröffnet. Die Geschenke der Städte werden gegen 19.30 Uhr an die Riesen übergeben.