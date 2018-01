Roche-Tochter Chugai erhält Zulassung für Tecentriq bei Lungenkrebs

Das heisst es in einer Mitteilung von Chugai vom Freitag. Es handelt sich um die erste Zulassung für Tecentriq in Japan. In den USA, Europa und mehr als 50 weiteren Ländern ist es bereits zur Behandlung von zuvor bereits behandelten NSCLC-Patienten oder solchen die für eine Cisplatin-Chemotherapie ungeeignet sind, zugelassen, heisst es in der Mitteilung weiter.