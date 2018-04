Roche: Übernahme von Flatiron Health abgeschlossen

Bereits vor knapp zwei Monaten wurde bekannt, dass die Roche sämtliche Aktien der Flatiron Health aufkaufen wird. Zuvor war sie bereits mit 12.6% beteiligt.

Flatiron Health, ein privat geführtes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen mit Hauptsitz in New York City, ist einer der Marktführer im Bereich von Softwarelösungen von elektronischen Gesundheitsakten in der Onkologie (EHR).

Daniel O'Day, CEO von Roche Pharmaceuticals, sagte bereits Mitte Februar bei Bekanntgabe der Übernahme, dies sei ein wichtiger Schritt in der Strategie der personalisierten Medizin für Roche.

Der Wert der Übernahme beläuft sich auf ca. 1.9 Milliarden US-Dollar.