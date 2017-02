Roche: Verbesserung bei Brustkrebs-Therapie

Roche gab heute bekannt, dass die Schweizerische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Heilmittel (Swissmedic) eine neue, subkutane Darreichungsform von Herceptin (Trastuzumab) für die Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs zugelassen hat. Die Zulassung gilt für die Therapie im Frühstadium. Die Kosten der Therapie werden von den Krankenkassen übernommen.

„Jedes Jahr wird bei über 800 Frauen in der Schweiz HER2-positiver Brustkrebs diagnostiziert“, so Dr. Olivia Pagani vom Istituto Oncologico della Svizzera Italiana in Bellinzona. „Wir freuen uns, dass wir den Patientinnen mit Herceptin subkutan eine neue effiziente Behandlungsoption bieten können, mit welcher sie weniger Zeit im Krankenhaus verbringen müssen.“

Forschungserkentnisse haben gezeigt, dass die Aufrechterhaltung eines möglichst normalen Lebens und viel Zeit mit Freunden und der Familie das Befinden und die Lebensqualität von Frauen mit Brustkrebs verbessern.1,2 Die neue Darreichungsform kann den Zeitaufwand für die Anwendung von Herceptin auf wenige Minuten verringern – im Vergleich zu den 30 bis 90 Minuten, die für die bisherige Standardformulierung benötigt wurden.