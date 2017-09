Roche erhält EU-Zulassung für Gazyva/Gazyvaro und Actemra/RoActemra

Für Actemra/RoActemra hatte der Ausschuss der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA vor etwa zwei Monaten bereits eine positive Empfehlung abgegeben. Daher ist die Entscheidung für eine Zulassung nicht ganz überraschend.

Actemra/RoActemra sei die erste Therapie in Europa für die Behandlung von Riesenzellarteriitis, teilte der Konzern am Freitag weiter mit. Diese lebensbedrohende Autoimmunkrankheit kann laut Roche unter anderem zu Blindheit oder zu einem Hirnschlag führen.

Die Zulassung für Gazyva/Gazyvaro habe die EU-Behörde auf Basis der Daten aus der GALLIUM-Studie getroffen, berichtet Roche weiter. Das Mittel könne künftig in Kombination mit einer Chemotherapie eingesetzt werden, gefolgt von Gazyva ohne Chemotherapie bei Patienten mit Lymphdrüsenkrebs (follikuläres Lymphom), die zuvor nicht behandelt worden sind. In den USA wird das Mittel derzeit in dieser Indikation ebenfalls beschleunigt für eine Zulassung geprüft.