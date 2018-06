Roche erhält Zulassung für Perjeta

Wie Roche heute bekannt gab, hat die Europäische Kommission Perjeta® in Kombination mit Herceptin® und Chemotherapie für die Behandlung nach Operation (adjuvante Therapie) von erwachsenen Patientinnen mit HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium mit hohem Rückfallrisiko zugelassen. Ein hohes Rückfallrisiko ist definiert als lymphknotenpositive oder hormonrezeptornegative Erkrankung. Das Perjeta-basierte Therapieschema sollte für insgesamt ein Jahr (bis zu 18 Zyklen) als Teil einer kompletten Therapiestrategie für Brustkrebs im Frühstadium und unabhängig vom Zeitpunkt der Operation angewendet werden.

Von HER2-positivem Brustkrebs sind jährlich fast 100‘000 Frauen in Europa betroffen. Die meisten Fälle werden in einem frühen Stadium diagnostiziert. In dieser Phase ist das Behandlungsziel die Heilung. Obwohl bereits grosse Fortschritte in der Behandlung von HER2-positivem Brustkrebs im Frühstadium erzielt wurden, tritt langfristig bei etwa jeder vierten Patientin, die mit Herceptin und Chemotherapie behandelt wird, ein Rückfall auf. Bei schätzungsweise zwei von drei Fällen von fortgeschrittenem HER2-positiven Brustkrebs handelt es sich um Rückfälle, nicht um eine Brustkrebs-Erstdiagnose. Ein Brustkrebsrückfall, der ein fortgeschrittenes Stadium erreicht, ist nicht heilbar. In diesem Fall zielt die Behandlung auf eine möglichst lange Lebensverlängerung ab.