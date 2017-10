Roche erhält für Alecensa positive Empfehlung

Dem Pharmakonzern Roche steht wohl eine mehrjährige Durststrecke bevor. In der Paradedisziplin Krebstherapie, in der in den letzten Jahren kein Weg an dem Arzneimittelhersteller aus Basel vorbeiführte, zeichnen sich empfindliche Umsatzeinbussen durch günstigere Generika ab.