Roche für nachhaltiges Wassermanagement ausgezeichnet

Im Namen von mehr als 800 institutionellen Investoren mit Vermögensanlagen von über 100 Billionen US-Dollar fordert CDP Unternehmen dazu auf, ihre Massnahmen im Umgang mit der zunehmenden Wasserknappheit offenzulegen. Die Aufnahme in die «Water A List» ist die höchste Auszeichnung, die Unternehmen in dieser CDP-Kategorie erhalten können.

«Es freut uns sehr, dass unser Engagement für nachhaltiges Wassermanagement gewürdigt wurde», erklärt Severin Schwan, CEO von Roche. «Das ist eine grossartige Leistung, die belegt, dass die Entwicklung von innovativen Medikamenten und Diagnostika sowie der Umweltschutz bei Roche Hand in Hand gehen.»

2015 hat sich Roche zum Ziel gesetzt, den Wasserverbrauch pro Mitarbeitenden bis 2020 um 10% zu senken. Alle Roche-Standorte sind dabei, entsprechende Programme auszuarbeiten oder umzusetzen, mit denen eine effizientere Nutzung von Wasser gefördert wird. Massnahmen zur Erhaltung der Wasserressourcen und zur Senkung des Wasserverbrauchs werden insbesondere in Regionen eingeführt, in denen Wasser knapp ist. Die Aktivitäten reichen von der Einführung von Prozessen, die weniger wasserintensiv sind, der Wasserrückgewinnung und Wasseraufbereitung bis hin zur Reduktion oder Vermeidung von Bewässerungswasser.