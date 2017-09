Roche setzt auf FDA-Geheiss zwei Tecentriq-Studien teilweise aus

Es handle sich um eine Phase Ib und eine Phase Ib/II Studie, wie Roche bereits am Freitagabend mitteilte. Damit setzen sich bei dem Pharmakonzern die eher negativen Nachrichten weiter fort. Wie in der Mitteilung weiter steht, blieben Roche respektive die Tochter Genentech der Patientensicherheit verpflichtet. Sie arbeiten auch weiterhin eng mit der FDA zusammenarbeiten.

Die Versuche seien noch in einer frühen Phase, bisher habe Roche allerdings keine Hinweise auf vermehrte Todesfälle oder schwerwiegende Vorfälle festgestellt. Die FDA evaluiere alle laufenden Versuche zu Blutkrebs mit einer anti-PD1/PDL1-Arznei im Kombination mit einer immun-modulatorischen Medizin (IMiDs), heisst es weiter.

Die beiden betroffenen Studien umfassten Versuchsreihen zu Tecentriq in Kombination mit einer immun-modulatorischen Medizin bei renitenten und wiederkehrenden Formen der Blutkrebsarten multiples Myelom (MM) und follikuläres Myelom (ein Non-Hodgkin-Lymphom). Während der teilweisen Aussetzung könnten die bereits rekrutierten Patienten weiter behandelt werden, es würden aber keine weiteren Patienten aufgenommen.

Reaktion auf Studien von Konkurrent

Wie Analyst Michael Nawrath in einem ersten Kommentar ausführt, liegen die Gründe für diese Entscheidung der US-Behörde beim Konkurrenten Merck. Bei diesem sei es in gleich konstruierten Kombinationsstudien zwischen dessen mit dessen PD-1-Antikörper Keytruda und den Immuntherapien IMiDs (Immunomodulatory imide drug) zu Todesfällen gekommen, schreibt Nawrath.

"Es gilt nun zu evaluieren, ob nur bei bestimmten Krebsarten des Blutes wie das MM oder auch das Non-Hodgkin-Lymphom (NHL) ein Klassendefekt durch PD-1- oder PD-L1-Antikörper, egal von welchem Hersteller, in der einen Kombination mit den IMiDs vorliegt oder ob ein spezifisches Problem mit dem einen Antikörper von Merck in solchen IMiD-Kombinationen die Ursache ist", schreibt Nawrath.

In seinem Fazit betont der Experte, dass Mercks Antikörper Keytruda in der klinischen Entwicklung rund zwei Jahre voraus sei und bereits gegen sechs verschiedene Krebsarten zugelassen sei. Damit sei das Sicherheitsprofil von Keytruda bereits an weitaus mehr Patienten bestätigt worden. Es liege daher die Annahme nahe, dass diese Kombination mit IMiDs schlicht zu toxisch sein könnte, was hiesse, dass auch Roche diesen Ansatz fallen lassen müsste. Grundsätzlich erachte er diese Nachrichten als kursneutral.

An der Börse lagen die Genussscheine von Roche am Montagnachmittag um 0,37 Prozent im Plus, während der Gesamtmarkt gemessen am Leitindex SMI um 0,36 Prozent anzog.