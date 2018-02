Roche übernimmt Flatiron Health

Flatiron Health, ein privat geführtes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Gesundheitswesen mit Hauptsitz in New York City, USA, ist einer der Marktführer im Bereich von Softwarelösungen von elektronischen Gesundheitsakten in der Onkologie (EHR). Das Unternehmen ist zudem in der Analytik und Aufbereitung von Daten aus der klinischen Routine (Real-world evidence) für die Krebsforschung tätig. Mit seinem grossen Netzwerk von onkologischen Gemeinschaftspraxen und akademischen medizinischen Zentren in den USA hat Flatiron Health eine Technologieplattform geschaffen, die darauf ausgelegt ist, aus den Erfahrungen jedes einzelnen Patienten zu lernen.

Daniel O'Day, CEO von Roche Pharmaceuticals, sagte: "Dies ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie der personalisierten Medizin für Roche. Wir sind der Meinung, dass die Erkenntnisse aus der Praxis ein wichtiger Faktor sind, um die Entwicklung neuer Krebstherapien und den Zugang zu diesen Therapien zu beschleunigen.

Als ein führendes Technologieunternehmen in der Onkologie ist Flatiron Health bestens positioniert, um die Technologie- und Datenanalyse-Infrastruktur bereitzustellen, die nicht nur für die Forschung und Entwicklung von Roche, sondern in der gesamten Branche benötigt wird. Ein wichtiger Grundsatz dabei ist die Wahrung der Autonomie von Flatiron und ihre Fähigkeit, ihre Dienstleistungen weiterhin allen bestehenden und zukünftigen Partnern anzubieten.“

Flatiron Health hat mit Branchenführern und Regulierungsbehörden zusammengearbeitet, um neue Ansätze zu entwickeln, wie Daten aus der klinischen Routine in Entscheidungsprozesse der Aufsichtsbehörden einbezogen werden können. Dazu gehörten auch das Design und die Validierung neuartiger Endpunkte. Durch die enge Zusammenarbeit mit seinem Netzwerk von onkologischen Gemeinschaftspraxen und akademischen medizinischen Zentren hat Flatiron auch eine Reihe von Softwareprodukten entwickelt, die das Unternehmen einzigartig positioniert, um die Verwendung von Erkenntnissen aus der Praxis in Gesundheitseinrichtungen voranzutreiben.

Nat Turner, Mitbegründer und CEO von Flatiron Health, sagte: "Roche war in den letzten zwei Jahren ein hervorragender Partner für uns. Roche teilt unsere Vision, eine lernende Gesundheitsplattform in der Onkologie aufzubauen, die letztlich dazu dient, das Leben von Krebspatienten zu verbessern. Dieser wichtige Meilenstein wird es uns ermöglichen, unsere Investitionen in unsere anbieterorientierte Technologie- und Serviceplattform sowie in unsere Datengenerierungsplattform zu erhöhen. Diese werden der gesamten Gesundheitsbranche weiterhin zur Verfügung stehen.“

Gemäss den Bedingungen der Vereinbarung wird Roche eine Zahlung von USD 1,9 Milliarden an Flatiron Health leisten, vorbehaltlich gewisser Anpassungen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen. Die Parteien erwarten, dass Flatiron Health sein aktuelles Geschäftsmodell, sein Partnernetzwerk und seine übergeordneten Ziele fortführen wird. Die Integrität getrennter, patientengeschützter Gesundheitsinformationen bleibt gewahrt, ebenso wie die eigenen Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Anbieterorientierung und Life Science.