Die Aktionäre der Bâloise Holding AG stimmten an der ordentlichen Generalversammlung den Anträgen des Verwaltungsrats in allen Traktanden zu und genehmigten somit auch die attraktive Dividendenerhöhung um 0.40 CHF auf 5.60 CHF pro Aktie. Neu wurde Prof. Dr. Hans-Jörg Schmidt-Trenz in den Verwaltungsrat gewählt.