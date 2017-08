Am vergangenen Wochenende waren die Triathletinnen und die Triathleten der Wildcats Basel äusserst erfolgreich an zahlreichen Wettkämpfen unterwegs. In Frankreich am Vichy «IronMan 70.3» wurde Sofia Herzog hervorragende Zweite und qualifizierte sich für die 70.3 Weltmeisterschaften 2018 in Südafrika!