Roger Federer gehört gemäss Time Magazine zu den einflussreichsten Personen der Welt

Roger Federer erhält nicht nur einen Platz auf der Liste, er ziert sogar das Cover des Magazins.

Der Gastautor Bill Gates schreibt: «Nicht viele Fans wissen, was Roger neben dem Platz macht." Gates und Federer kennen sich von Wohltätigkeitsveranstaltungen. Gates lobt Federer in hohen Tönen und sagt: "Es wird ein trauriger Tag sein für uns Fans, wenn er seine Tenniskarriere an den Nagel hängt.»

