Gegen 16.45 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Renault vom rechten Fahrbahnrand in die Friedrichstraße in Richtung Schwörstadt ein. Dabei übersah er einen in gleicher Richtung fahrenden 44-jährigen Mann auf seinem Roller und es kam zur Kollision. In der Folge stürzte der 44-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Er wurde vom Rettungsdienst behandelt.