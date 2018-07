Rooftop Day: Ganz Basel macht Party

Mitmachen kann, wer will. Die Idee dahinter ist simpel: Wer eine tolle Dachterrasse hat, kann sich zum Rooftop Day anmelden und ein Programm für Samstag ausdenken. Sei es ein gemütlicher Brunch, gemeinsames Yoga, zum Sonnenbaden, eine Ausstellung, ein Konzert oder eine tolle Party — das Programm ist so individuell wie die Anbieter. Schon ab zehn Uhr steigt die Party in luftigen Höhen oder in den Gärten und Hinterhöfen der Stadt.

Basler Premiere

Basel ist nicht unbedingt bekannt für seine vielen Dachterrassen. So kommt es dieses Jahr zu einer Premiere: «Am 7. Juli sind auch alle privaten Gärten und Hinterhöfe eingeladen, dabei zu sein», so der Veranstalter Ron Orp. Vom Rooftop zur Garden-Party, das ist doch mal ein Samstagsprogramm, das nicht alle Tage stattfindet.

Die Spielregeln sind klar. Wer sich angemeldet hat, öffnet zur vereinbarten Zeit die Türen oder Gartentörchen. «Entsprechender Umgang wird erwartet. Die Veranstalter entscheiden, wann die Terrasse voll ist, ob sie wegen Wetterkapriolen schliessen usw. Aber das hat ja bisher immer gut geklappt», so Ron Orp. Damit die Partygänger auch wissen, wohin sie gehen, erstellt der Veranstalter eine Karte fürs Smartphone und wer nicht digital unterwegs sein möchte, kann sie sich auch ausdrucken.

Dem Himmel so nah: So könnte die Party auf dem Dach aussehen. ©Ron Orp

Das Programm

Eine sonnige Terrasse mit Innenhof lädt zu einem entspannten Auftakt des Rooftop Days ein. Von elf bis 22 Uhr können die Partygänger dort die selbstgemachte Holzofen-Pizza aus dem selbstgebauten Ofen geniessen. Wie die letzten Jahre auch, ist die Terrasse des NSH-Gebäudes am Bahnhof geöffnet. Ideal für alle, die den Basler Sonnenuntergang aus neuer Perspektive sehen möchten. Den Denner an der Klybeckstrasse kennt man als Kunde. Doch am Rooftop Day lädt auch seine Terrasse zur Party ein. Und: Keine Party ohne Sandoase und Baltazar. Dies gilt auch am Rooftop Day. Dies ist nur eine kleine Auswahl der zahlreichen Veranstaltungen. Viel Vergnügen mit einzigartigen Blicken auf unsere Stadt.