Rücksichtslose Sanierung: Mieterstreit an Mühlhauserstrasse geht in die nächste Runde

Am 17. März 2016 erhielten die Mieter an der Mülhauserstrasse 26 in Basel die Kündigung. Zahlreiche der dort wohnhaften Staatsangestellten wehren sich seither dafür, in den vertrauten Wohnungen bleiben zu können. Die Pensionskasse Basel hielt jedoch stets daran fest, dass eine sanfte Sanierung und somit das Verbleiben der langjährigen Mietparteien im Wohnhaus leider nicht möglich sei.

Erstmals haben die Verantwortlichen von «Immobilien BS» ein konkretes Angebot des zuständigen PK-Ausschuss überbracht. Darin wird den Mietern angeboten, nach Abschluss der Sanierungsarbeiten weiterhin an der «Müli 26» wohnen bleiben zu können. Auch werden konkrete Mietzinsaufschläge genannt, durch welche die Mietparteien nach der Sanierung so gestellt würden, wie wenn die vorgängigen Kündigungen nie erfolgt wären, wie der Mieterverband Basel-Stadt schreibt.

Kompromissvorschlag in Diskussion

Das Angebot erinnere laut Mieterverband an ein ähnliches Vorgehen der Pensionskasse bei der Massenkündigung an der Wittlingerstrasse, die nach langen und zähen Verhandlungen faktisch zurückgenommen wurde.

An der Mühlhauserstrasse bleibt nun offen, wie die verbleibenden, sich wehrenden Mietparteien auf den Kompromiss reagieren werden. Als Alternative bleiben ihnen weiterhin Schlichtungsverhandlungen im Mail 2017, bei denen es um Erstreckungen von maximal vier Jahren gehen wird. Ebenfalls hängig ist das Baugesuch der Pensionskasse. Letzteres ist erst Ende 2016 eingereicht worden.