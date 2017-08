Rümelinsplatz 1: Revolutionärer Umbau startet endlich, dank innovativer Technik in Zukunft CO2-neutral

Die Liegenschaft aus den späten 1950er-Jahren soll während einem Jahr umgebaut werden. Mit der Firma Merki Schmid wurde ein Architekturbüro aus Basel für den Umbau verpflichtet. Damals in den 50ern wurde die gesamte Bautiefe überbaut, erläutert Herbert Schmid die Geschichte des Gebäudes: «Für eine zeitgemässe Nutzung war für uns das Thema der Belichtung essentiell», so der Architekt. Um das zu erreichen, wird die Hinterfassade vom ersten bis dritten Stockwerke zurückgezogen. Damit verkleinert sich das Gebäudevolumen zu Gunsten eines guten Wohnklimas.

Hinterfassade Liegenschaft Rümelinsplatz 1. Bild: Merki Schmid Architekten.

CO2 neutrales Gebäude

Seit 25 Jahren versucht die Hess Investmentgruppe, die Eigentümerin der Liegenschaft am Rümelinsplatz, bei Umnutzungen ohne Gas und Öl auszukommen. Das finanziert Eigentümer Hermann Hess aus der eigenen Tasche, denn «als erklärter Gegner der Energiestrategie 2050 will ich nicht, dass jeder von Kanton und Bund dafür Geld erhalten soll». Die Firma Wintsch Klimatechnik in Münchenstein wird mit dem Konzept von doppelstufigen Hochleistungs-Wärmepumen den gesamten Energieverbrauch generieren können.

Aus der Abluft der künftigen Gastronomie-Lüftung sowie der Abluft der Wohnungslüftungen soll die Energie für die Beheizung des Gebäudes sowie des Warmwassers erreicht werden – und das bis zu einer Temperatur von minus fünf Grad. «Im Sommer kann man das Ganze dann umkehren und die Räume gar etwas kühlen», so Maya Wintsch.

Austausch mit der Denkmalpflege

Der Thurgauer FDP-Nationalrat Hess verfügt mit seiner Hess Investmentgruppe bereits über ein grosses Portfolio an Geschäftsliegenschaften in weiten Teilen der Schweiz. «Unser Schwerpunkt liegt zwischen Boden- und Zürichsee mit weiteren Gebäuden in Stuttgart und Berlin».

Die Liegenschaft am Rümelinsplatz ist dabei nicht die nicht erste in Basel. Ganz in der Nähe, an der Gerbergasse 40, befindet sich ein weiteres Objekt, das dem umtriebigen Geschäftsmann und Politiker gehört. «Da wir ausschliesslich Liegenschaften kaufen, die für die neue Nutzung umgebaut werden müssen, ergibt sich immer wieder ein reger Austausch mit der jeweiligen Denkmalpflege», sagt Hess. Daraus konnte die Hess Investment ihr grosses Knowhow erwerben.

Modell vom Umbau und Sanierung der Geschäfts- und Wohnliegenschaft Rümelinsplatz 1. © merki schmid architekten

Die Fassade bleibt

Mit dem Verzicht, die Liegenschaft wieder auf die alte Baulinie nach vorne auf den Rümelinsplatz hin zu vergrössern, stand auch der Entscheid fest, die Fassade so zu belassen, wie sie heute ist: Nämlich als schicke 50er-Jahre Fassade mit einer Natursteinverkleidung. Das gesamte Erdgeschoss wird auch neu ganz verglast sein. Das dort einziehende Gourmet-Burger-Restaurant «Holy Cow!» wird davon profitieren und den Vorplatz für die Aussenbewirtung nutzen können. Ein Gewinn für den bisher etwas vernachlässigten Platz.

Gewerblich genutzte Wohnungen

Die restlichen Geschosse bestehen aus 1,5- bis 3,5-Zimmer-Wohnungen und werden von der Luzerner Firma HITrental als sogenannte möblierte Business Apartments vermietet. Die 17 mit Bad und Küche eingerichteten Wohnungen sollen vor allem Expats aus der Chemie oder Messebesucher sowie Aussteller ansprechen und sind ab drei Nächten bis zu einem Jahr oder länger zu mieten.

Das Beispiel Rümelinsplatz 1 zeigt, dass auch in der heutigen gewinnorientierten Zeit auf Quadratmetermaximierung verzichtet werden kann und innovative Konzepte für die Beheizung von Häusern durchaus umsetzbar sind.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.

Was ist Ihre Meinung zum Thema? Diskutieren Sie mit uns auf Facebook.