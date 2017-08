Rund 20'000 Menschen haben am Wochenende das Römerfest Augusta Raurica in Augst BL besucht. Zu bestaunen gab es Gladiatorenkämpfer, Tänzerinnen oder schwer bepanzerte Legionäre sowie extra aus Frankreich angereiste Glasbläser, wie die Veranstalter am Sonntag mitteilten.