SBB App «Mein Bahnhof» neu auch für Basel

Seit der Lancierung der App «Mein Bahnhof» für den Zürcher Hauptbahnhof vor drei Jahren, wurde diese überarbeitet und unter anderem die Indoor-Navigation weiter ausgebaut. Neu können sich die Reisenden in den Bahnhöfen Basel SBB, Bern, Genf Cornavin, Luzern und Zürich Hauptbahnhof zu ihrer gewünschten Destination leiten lassen und erhalten dabei die Angaben zur Strecke in Gehminuten. Auch ist es möglich, dass die Kundinnen und Kunden über eine neue Filterfunktion schnell und einfach das Angebot in ihrem Bahnhof erkunden und nach konkreten Produkten suchen. Zudem sind in der App neu Angaben zu Öffnungszeiten, Standorten der Geschäfte und Kontaktmöglichkeiten zu finden.

Dank einem Instagram-Feed sind die Reisenden laufend über News und Events in den fünf Bahnhöfen informiert und können ihre eigenen Posts über die Hashtags #zurichhb, #bahnhofbasel, #bahnhofluzern, #bahnhofbern oder #garegeneve auf Instagram hochladen.

Die «Mein Bahnhof» App für die Bahnhöfe Basel SBB, Bern, Genf Cornavin, Luzern und Zürich Hauptbahnhof ist im iTunes App Store und im Google Play Store erhältlich.