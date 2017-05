SBB-Neubaustrecken am Wochenende für Bahnverkehr gesperrt

Alle Personen- und Güterzüge fahren während der Sperre über die Stammlinien via Burgdorf und via Oensingen, wie die SBB am Dienstag mitteilte. Die Sperre dauert von Samstag 1.00 Uhr bis Montag 5.55 Uhr.

Für Reisende von Bern Richtung Olten, Zürich, Basel, Luzern oder umgekehrt dauert die Fahrt 10 bis 15 Minuten länger. Je nach Zieldestination verlängert sich die Reisezeit um bis zu 30 Minuten. ICN-Reisende von Biel nach Solothurn, Olten, Zürich oder umgekehrt benötigen rund vier Minuten mehr Reisezeit.

Die Unterhaltsteams der SBB führen auf der Bahnstrecke die Vorarbeiten für den Rückbau der Aussensignale aus. Am kommenden Wochenende erfolgt der Aufbau des ersten Testbetriebes für das Zugsicherungssystems "European Train Control System (ETCS) Level 2".