SBB-Tochter RailAway profitiert von Basler Veranstaltungen

Mit 1,83 Millionen Ausflugsreisen beurteilt die RailAway zwar als häufig genutzt. Doch die Entwicklung zeigt: Kunden greifen immer häufiger auf alternative Angebote des Öffentlichen Verkehrs zurück. Die bis anhin erfolgreichen Gruppen- und Charterreisen nahmen gegenüber dem Vorjahr um 24,4 Prozent ab. Im Gegensatz dazu konnte der Veranstaltungsbereich 4,3 Prozent gegenüber 2016 zulegen. Dies vor allem dank Grossveranstaltungen wie zum Beispiel dem Eidgenössischen Jodlerfest in Brig. Ebenso erfolgreich waren namhafte Ausstellungen, wie jene von Claude Monet in der Fondation Beyeler in Riehen (BS).

Das Jahr 2018 im Zeichen der Neuausrichtung

RailAway möchte aktiv auf die Veränderungen des Marktes reagieren und hat will Portfolio sowie die Vermarktung den neuen Kundenbedürfnissen anpassen. Dementsprechend wird die SBB-Tochter ihr Angebot an Freizeitideen und ermässigten Freizeitprodukten überarbeiten und erweiter. Neu können künftig ermässigte Freizeitleistungen mit allen beliebigen Fahrausweisen kombiniert werden. Die Angebote sind weiterhin an allen bedienten Bahnhöfen sowie grösstenteils auch online erhältlich.