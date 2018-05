SNCF-Streiks legen erneut Zugverkehr Basel-Paris lahm

Die Polizei Basel-Landschaft präsentiert sich am Frühlingsmarkt in Muttenz

Die Polizei Basel-Landschaft präsentiert sich am Mittwoch, 16. Mai 2018, zwischen 09.00 und 18.00 Uhr, gemeinsam mit Mitarbeitenden der Gemeindepolizei Muttenz am traditionellen Frühlingsmarkt in Muttenz.