SVB Nachwuchs der Synchronschwimmerinnen sind Regionalmeister 2017

Top Secret Drummers: Made in Basel

Was gibt es imposanteres als eine Gruppe von Tambouren, die im Gleichschritt durch die Gässchen Basels marschieren und das Donnern ihrer Trommeln, wenn es von den Wänden wiederhalt? Dieses Schauspiel durften wir heute nochmals erleben bevor die Trommeln wieder in den Übungsräumen verschwinden – bis spätestens zum nächsten Tattoo. Basel ist Biotop der talentierten Tambouren. Es ist also nicht weiter erstaunlich, dass auch eine der weltbesten Trommelformationen aus Basel stammt: Das Top Secret Drum Corps (TSDC).