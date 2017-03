SVP-Präsident Sebastian Frehner tritt per Ende Mai zurück – Lorenz Nägelin soll Nachfolger werden

Der Präsident der SVP Basel-Stadt, Nationalrat Dr. Sebastian Frehner, hat dem Vorstand mitgeteilt, dass er auf den 23. Mai 2017 hin als Parteipräsident zurücktreten wird. Sebastian Frehner hat die Partei seit 2007 als geschäftsführender Vizepräsident und ab 2009 als Präsident geführt und bleibt dem Vorstand auch weiterhin als Mitglied erhalten.

Nach den Regierungs- und Grossratswahlen 2016 sowie den jetzt bevorstehenden Bürgergemeinderatswahlen vom 21. Mai ist es aus Sicht von Sebastian Frehner Zeit für einen Wechsel an der Spitze der Partei. Sebastian Frehner hat die Partei 2009 von Jean Henri Dunant übernommen.

Sebastian Frehner erachtet den Zeitpunkt für einen Wechsel an der Spitze der Partei, nach den kommenden Wahlen in die Bürgergemeinde, für ideal. Somit bleibt dem bewährten Vorstandsteam unter neuer Führung die Möglichkeit, sich auf die wichtigen nächsten Wahlen in den Jahren 2019 und 2020 vorzubereiten.

Der Vorstand hat einstimmig beschlossen, dass der ehemalige Fraktionspräsident Lorenz Nägelin der Generalversammlung vom 23. Mai 2017 als Nachfolger von Sebastian Frehner vorgeschlagen wird.