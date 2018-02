Säulikaltes Basel? Das heutige regionale Wetter im Überblick

Die Basler Innenstadt startete mit ca. -8° C in den Tag und wird sich tagsüber auf maximal circa -4.5° C erwärmen.

Am EuroAirport herrschen Tiefsttemperaturen von bis zu -10 Grad, maximal wird das Thermometer auf circa -3 Grad klettern. Der Flugverkehr sei allerdings nicht beeinträchtigt. Generell könne lediglich starker Wind zu Verspätungen führen, wobei es am Flughafen kaum zu Windböen über 25 km/h kommen sollte.

In Binningen begann der Tag mit -7.7° C und Windgeschwindigkeiten von knapp 17 km/h, praktisch die gleichen Temperaturen waren in Oberwil-Hüslimatt zu finden.

Den Kälterekord in der Region hält Titterten nähe Reigoldswil mit morgendlichen -11.1°C und tagsüber maximalen Temperaturen von -8 Grad.

Durch den ganzen Tag hinweg weht sowohl in Basel, als auch in den Agglomerationen eine eisige Bise mit Böen von 50 bis 75 km/h. Die Sonne kommt heute nur teilweise durch und insgesamt kommt es in Basel zu circa 5 Sonnenstunden.