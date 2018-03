Safe-Diebstahl in Therwil dank mutigem Bürger vereitelt

Ein Bewohner eines Einfamilienhauses beobachtet von seinem Garten aus zwei verdächtige männliche Personen. Als der Lichtsensor auf dem Gehweg vor seinem Haus anging, machten sie rechtsumkehrt, um dem Licht zu entfliehen. Nach 10 Sekunden kamen sie jedoch erneut des Weges. Unerschrocken folgte der Anwohner den beiden Personen in ca. 5 Metern Entfernung auf einem parallel verlaufenden Weg und fragte, ob er den beiden Männern helfen könnte. Erst da sah er, dass sie gemeinsam einen Safe trugen. Erschrocken rannten die beiden Diebe davon, der couragierte Hausbesitzer folgte ihnen in sicherer Distanz. Nach etwa 15 Metern und warfen die vermeintlichen Diebe den Safe in den nächsten Garten und flohen in der Dunkelheit.

Der couragierte Bürger informierte sogleich die Polizei Basel-Landschaft, die diesen Vorfall gegenüber barfi.ch bestätigt.